A temperatura máxima deverá ser de 22º na Madeira e 20º no Porto Santo neste dez de março, dia de ir às urnas para eleger os deputados à Assembleia da República. Já as mínimas, pela mesma ordem, serão de 16º e 15º respetivamente.

Isto segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Aquele instituto espera para hoje, períodos de céu muito nublado, aguaceiros, em especial nas vertentes norte e terras altas da ilha da Madeira. O vento, esse será moderado (20 a 35km7h) de noroeste, por vezes forte nos extremos leste e oeste da Madeira até ao início da manhã, rondando, gradualmente, para norte e tornando-se geralmente fraco (inferior a 20km/h). A temperatura vai subir, segundo as previsões do IPMA.

No caso concreto do Funchal, há a possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos durante a tarde. O vento será fraco do quadrante oeste.

No que toca ao mar, na costa Norte, as ondas serão de noroeste, com 5 a 6 metros, diminuindo para 3 a 4 metros no fim do dia. Já na costa Sul, serão de oeste/sudoeste, com 2 a 3 metros, diminuindo para 1 a 2 metros.

O mar terá uma temperatura de 18/20º C.

Tenha um bom domingo e não se esqueça de ir votar!