A Comissão Regional do Partido Socialista da Madeira reúne amanhã primeira primeira vez após nova composição resultante da eleição dos órgãos do partido no âmbito do XXI Congresso Regional, que se realizou no passado fim de semana.

Da Ordem de Trabalhos, e segundo nota enviada pelo partido, constam oito pontos, começando pela eleição da Mesa da Comissão Regional e aprovação do Regimento da Comissão Regional. Nos termos dos estatutos segue-se a eleição da secretária-geral do PS-Madeira, Marta Freitas, tal como deu conta o JM na sua edição online da passada sexta-feira, assim como de “até três vice-presidentes do PS-Madeira e do Secretariado Regional, todos estes por proposta do presidente do PS-Madeira, Paulo Cafôfo, bem como a eleição dos elementos da Comissão Política Regional”, refere ainda a nota.

Na ocasião, serão igualmente discutidas e votadas as Moções Sectoriais apresentadas no XXI Congresso, num encontro que servirá também para fazer uma “análise da situação política por parte dos comissários regionais presentes”.