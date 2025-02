Marta Freitas apresentou o relatório de atividades dos órgãos cessantes do PS/Madeira, consciente de que 2024 foi um ano desafiante, com “o PS a estar junto das pessoas, mobilizado e empenhado”.

Olhando para a governação regional, a socialista entende que o governo de Miguel Albuquerque “está centrado em si próprio”, sublinhando que a Região “tem sido governada por uma pessoa que só está preocupada consigo própria” e que “não irá conseguir garantir a estabilidade política na Região”. Apontou as notícias de hoje, sobre os governantes já ouvidos pelo Ministério Público, no âmbito da operação judicial ‘Ab Initio’.

A seu ver, as eleições do dia 23 de março são “entre a continuidade e a mudança e a mudança só se fará com o PS/Madeira, que está preparado para governar”, assegurou Marta Freitas, lembrando propostas “em todas as áreas governativas”.

A concluir, a secretária-geral do PS afirmou que: “Temos um partido mobilizado e preparado para todos os desafios políticos. A nossa posição é clara, continuar a trabalhar com responsabilidade e mudar a região”, esperando que com os resultados das eleições regionais de 23 de março, “vamos mudar a Madeira, vamos dar um melhor futuro às atuais e próximas gerações”.