Marco Caldeira, diretor regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, esteve no concelho da Ponta do Sol, onde pôde inteirar-se do projeto que prevê a beneficiação do caminho de terra batida que liga a estrada de expansão da Vila para norte, ao sítio da Fajã no Lombo das Terças, numa extensão de 1 200 metros, prevendo-se ainda a construção de um novo troço, este com uma extensão aproximada de 1 000 metros.

Segundo recordou o responsável, “estas acessibilidades desempenham um papel determinante na nossa agricultura especialmente tendo em conta a orografia”.

Estas intervenções irão beneficiar diretamente cerca de 20 agricultores, facilitando o acesso às suas terras diminuindo assim os custos de produção. Da mesma forma irá contribuir para uma maior competitividade da agricultura praticada localmente.