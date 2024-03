“Não foi preciso esperar dez anos para reunirmos e estarmos com os nossos Militantes, porque é com eles que estamos sempre, no dia-a-dia, a trabalhar pelo nosso Partido, coisa que muitos não fizeram” afirmou o líder do PSD/Madeira e recandidato ao lugar, Miguel Albuquerque, que prossegue a sua campanha para as Internas do próximo dia 21 de março “confiante na avaliação e decisão dos Militantes”, numa campanha que tem sido feita em todos os concelhos da Região e que, ontem, esteve em Câmara de Lobos, seguindo hoje em Machico e no Caniçal.

Miguel Albuquerque que, relembrando a importância destas Eleições para “reforçar e legitimar a liderança interna e, com isso, preparar o partido para os próximos desafios que se avizinham”, faz um balanço positivo dos contactos mantidos nos últimos dias e rejeita todas as críticas que têm vindo a público por parte do seu adversário, críticas essas que considera “próprias de quem se afastou da vida política e, agora, julga que é ao denegrir o partido que soma votos, porque ainda não percebeu que atacar o PSD/Madeira, chamá-lo de doente e menosprezar todas as vitórias e tudo aquilo que temos feito é, também, atacar os militantes que tanto trabalharam e deram de si para estes resultados”.

Aquilo a que temos assistido nos últimos dias, frisa Albuquerque, “chega a ser lamentável para quem se quer afirmar como líder do nosso partido”, sobretudo quando o PSD/Madeira tem sido “um exemplo de luta”, com sete vitórias consecutivas alcançadas desde 2019, em circunstâncias muito difíceis “que muitos, comodamente, ignoraram”.

Aliás, reforça, “em política não vale tudo e a liderança de um Partido e, neste caso, do nosso, dispensa ataques gratuitos, pressões e este sonegar constante de uma história recente que foi essencial para ultrapassarmos todas as crises que enfrentamos na Região e para que, hoje, tivéssemos, aqui, estabilidade, crescimento económico e paz social”, num trabalho que deve continuar para o futuro “contando com todos aqueles que participaram e fizeram parte deste processo” e, não, com os que “pelo seu discurso, mais parecem querer liderar a oposição”.

Miguel Albuquerque que, a finalizar, lembra “que nada está garantido” e apela a que os militantes escolham, “em liberdade, consciência e responsabilidade”, qual o projeto que lhes oferece maiores garantias para que o PSD/Madeira se mantenha um partido vencedor e à frente dos destinos da Região. “Nós já demos provas da nossa capacidade, não só de liderar, mas, também, de ganhar Eleições, mesmo quando tínhamos tudo contra nós e, por conseguinte, também é esta a visão que os nossos militantes têm de assumir na próxima quinta-feira, a de escolher em nome do futuro que temos todas as condições para continuar a liderar”, rematou.