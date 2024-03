Manuel António Correia disse hoje que Miguel Albuquerque “não tem a confiança da população” e não é capaz de garantir “um governo estável”.

Na apresentação da candidatura, no Largo do Phelps, no Funchal, o candidato à liderança do PSD diz que o que o moveu para o desafio “foi a Madeira”, e insistiu que o partido sob a liderança de Miguel Albuquerque se afastou “das bases e dos cidadãos”, e passou a decidir “de cima para baixo”.

Leia mais sobre a apresentação da candidatura na edição impressa do JM amanhã.