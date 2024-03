A candidatura de Manuel António Correia à liderança do PSD/Madeira promove, amanhã, um encontro com a juventude, às 19h00, na sede da candidatura, localizada no Largo do Chafariz.

O adversário de Miguel Albuquerque escolheu estar junto dos jovens para terminar a sua campanha para as internas, nas eleições que acontecem na próxima quinta-feira, “até porque foi deles que surgiu o mote para esta onda que continuar a crescer no caminho da mudança política que se deseja no PSD e na Madeira”, refere em comunicado de imprensa.

De acordo com Manuel António Correia este é um “projeto que ganha lastro na sociedade madeirense, e que faz acreditar que esta candidatura é aquela que, de longe, terá melhores condições para obter vitórias eleitorais substanciais nas eleições regionais”, remata.