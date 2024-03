A greve de motoristas está a causar muitos constrangimentos nestas primeiras horas do dia, com muita gente nas paragens, mas sem sinal de autocarros.

No centro de Câmara de Lobos, um funcionário da empresa de transportes informava os utentes que não era certo que passassem autocarros.

Perante a incerteza, e sabendo de antemão que se algum autocarro porventura fizesse viagem não iria parar porque já estaria a abarrotar, houve quem optasse por andar largas dezenas de metros para apanhar uma camionete da Horários do Funchal, na zona do PEZO. Foi o caso de um funcionário público que relatou ao JM que esteve na paragem entre as 7h20 e as 8 horas, com cada vez mais pessoas e sem se vislumbrar um único autocarro.

Também uma utente da Rodoeste disse ao Jornal que chegou com meia hora de atraso ao trabalho, mas que mesmo assim foi uma sorte porque apanhou boleia.