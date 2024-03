O secretário regional da Economia, Mar e Pescas, Rui Barreto participou, esta manhã, no hastear da Bandeira Verde e Bandeira Escola Azul, cuja cerimónia decorreu na Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos Dr. Horácio Bento Gouveia.

Na ocasião, o governante sustentou que a adoção de comportamentos sustentáveis é uma prática que os alunos, em muitos casos, levam para casa, influenciando os pais e educadores a adotar as mesmas práticas.

Rui Barreto afirmou mesmo que “são as novas gerações que criam consciência nos pais”.

“Gerações conscientes são a melhor garantia de futuro”, começou por observar o secretário, aditando que estes projetos, da Eco Escola e Escola Azul, “têm tido um crescimento enorme e esse crescimento deve-se muito ao envolvimento e à adesão de todos aqueles que participam neste projeto”.

“São já 56 escolas, onde estiveram envolvidos mais de 9.500 alunos em projetos para preservar o nosso oceano e a nossa biodiversidade, que é absolutamente contagiante e singular a nível mundial”, revelou.

Acrescentou, ademais, que o território terrestre na Madeira é protegido em cerca de 66%, mas também o território marinho, até às doze milhas, está protegido em cerca de 89%.

No entender do governante, “revela bem as preocupações que os políticos – e quem tem a capacidade de fazer e decidir o ordenamento terrestre e marítimo – definiram, precisamente, para nós garantirmos a sustentabilidade e garantirmos os stocks de peixe no futuro”.