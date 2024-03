Um total de 97 alunos do 9.º ano de escolaridade, docentes e pessoal não docente da Escola Básica com Pré-escolar e Creche Dr. Alfredo Ferreira Nóbrega Júnior e da Escola Básica com Pré-escolar Dr. Eduardo Brazão de Castro iniciam hoje uma viagem de caráter cultural a Lisboa, durante três dias.

O objetivo é promover uma experiência educativa significativa para todos os discentes e docentes que nela participam, através de uma visita orientada a Lisboa, mais concretamente a museus, monumentos e locais emblemáticos, de acordo com os responsáveis.

“Os alunos irão visitar o Jardim Zoológico de Lisboa, a Torre de Belém, o Padrão dos Descobrimentos, o Mosteiro dos Jerónimos, os Pastéis de Belém, o Oceanário de Lisboa e por fim, o Castelo de S. Jorge e a baixa lisboeta. O conhecimento de novos locais e a riqueza das diferentes realidades das escolas envolvidas, proporcionará momentos de partilha entre todos os intervenientes, bem como o desenvolvimento do espírito crítico, estético, cultural e científico”, pode ler-se numa nota informativa.

Os alunos e os professores acompanhantes ficarão instalados no Colégio dos Salesianos de Lisboa (Campo Ourique), através de uma parceria estabelecida entre as duas escolas organizadoras e o Colégio Salesiano do Funchal.

“De realçar que, para cerca de 50% dos alunos envolvidos na viagem, este será o seu batismo de voo, o que reforça a importância desta viagem para os alunos de ambas as escolas”, adianta ainda a mesma nota.

“A organização da presente viagem cultural só foi possível com o apoio relevante da Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia, dos Colégios Salesianos (do Funchal e Lisboa) e dos pais e encarregados de educação dos alunos das duas escolas.”