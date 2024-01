A Madeira continua a ser a região com a maior descida homóloga nos indicadores do desemprego, com um decréscimo de 24% face ao mesmo mês do ano transato, conforme divulgou, hoje, o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

Os mesmos dados dão conta que no país o número de desempregados aumentou 1.7% face a novembro e 3,5% comparativamente ao mês homólogo.

Refira-se que por regiões, no mês de dezembro de 2023, o número de desempregos só não aumentou na Madeira, com uma quebra homóloga de 24%, e nos Açores (-14,8%), registando-se o valor mais acentuado no Alentejo.

Comparativamente ao mês anterior, a tendência é de aumento do desemprego em todo o território nacional, à exceção dos Açores, com a maior variação a acontecer na região do Algarve (+18,4%).

Feitas as contas, o desemprego na Madeira subiu menos (+0,6%) do que no todo do País, cuja variação foi de +1,7%. Face a dezembro de 2022, contam-se menos 2.395 desempregados na Região.

No fim do mês de dezembro estavam registados no Instituto de Emprego da Madeira 7.600 inscritos (+ 42 inscritos), um aumento de 0,6% relativamente ao mês de novembro de 2023.