“Independentemente do próximo Governo da República que sair das eleições do dia 10 de março – e que esperamos que seja o da AD (Aliança Democrática) – a verdade é, para nós, a Madeira estará sempre em primeiro e a nossa estratégia é continuar a defender, tal como nos últimos 50 anos na Assembleia da República, os interesses da Madeira e do Porto Santo sempre em primeiro lugar” garantiu, hoje, o candidato pela coligação Madeira Primeiro, Paulo Neves, apelando ao voto na sua candidatura, contra aqueles que, na República, nunca respeitaram nem cumpriram com os Madeirenses.

“O PS, sempre que está no Governo, abandona a Madeira e não respeita os Madeirenses” afirmou o candidato, lembrando que são muitos os exemplos bem conhecidos dos Madeirenses acerca desta postura da República para com a Região, mas que é agora, em altura de reflexão para o voto, que estes devem ser lembrados. Aliás, reforçou, os milhões investidos pelo Governo socialista da República na TAP e na CP, dariam, somados, para investir “em 25 novos Hospitais para a Madeira”, porque o problema da República não é falta de dinheiro, é falta de interesse na Madeira.

“Se eles (República) tivessem interesse na Madeira, se respeitassem os Madeirenses e se respeitassem a Constituição da República, posso garantir que haveria dinheiro para apoiar o Ferry que eles prometem mas não cumprem e haveria dinheiro para pagar o Helicóptero que como se sabe é a Madeira que paga, quando existem dezenas de helicópteros pagos pela República no continente”, reforçou, ainda a este propósito, Paulo Neves, lamentando que a questão da mobilidade, para o PS, “só se coloque a nível do continente” e que são estes exemplos que os Madeirenses têm de ter presentes na altura de votar, sem nunca esquecer aquilo que é o PS a governar: “nestes últimos oito anos, bandalheira e caos, antes com José Sócrates o País falido e a chegada da Troika e, com António Guterres, acabamos no pântano”.

Paulo Neves que, a rematar, reiterou os seus apelos ao voto e na eleição do maior número de deputados à Assembleia da República pela coligação Madeira Primeiro, assim como o voto na AD, ao nível nacional, para a escolha de um novo primeiro-ministro que mude Portugal.