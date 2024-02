De 28 de fevereiro a 3 de março, a Bolsa de Turismo de Lisboa recebe, mais uma vez, a Madeira e o Porto Santo num stand que promete proporcionar um sem-número de experiências aos visitantes da maior feira de destinos turísticos de Portugal.

Conforme destaca uma nota envaida À redação, o objetivo é “transportar todos para o destino e despertar a vontade de descoberta do arquipélago por inteiro”.

Segundo refere a mesma comunicação,” a Madeira, alicerçada em pilares de comunicação bem definidos, volta a enaltecer a natureza, a gastronomia, a tradição e a cultura, num stand com 504 m2 e recurso a tecnologia de ponta”.

Ademais, a agenda repleta de momentos memoráveis destacará a história do destino e pretende despertar desejo em quem por lá passa.

Na abertura deste ponto de encontro, estará Eduardo Jesus, secretário regional de Turismo e Cultura e presidente da Associação de Promoção da Madeira, e António Trindade, presidente do grupo PortoBay Hotels and Resorts, que abrem as hostilidades dos cinco dias de presença na feira.

A Associação de Promoção da Madeira destaca a presença em mais uma edição da BTL, depois de no ano de 2023, o número de dormidas ter atingido o histórico máximo de 10,9 milhões, um aumento de 13,6% relativamente ao ano anterior.

Eduardo Jesus ressalva que a participação da Madeira nesta feira é uma oportunidade única para o destino promover o que o torna único junto de um público muito diversificado, onde se incluem, os consumidores finais, mas também, muitos profissionais do setor, operadores turísticos e agências de viagens. “A BTL é, sem dúvida, um espaço fundamental para que a Região se mostre ao mercado nacional e internacional”, sublinha o secretário regional.

“Vive a Madeira por inteiro” é o conceito por trás das ações que serão levadas a cabo por quem melhor conhece os costumes e tradições do destino. Assim, todos são convidados a experienciar workshops de poncha e bolo do caco, degustação de sabores com a assinatura do Chef Maurício Faria e provas de vinhos.

A edição deste ano ficará, igualmente, marcada pelo lançamento e apresentação de diversos projetos de promoção do Destino, de âmbito digital e multimédia, e que relevam a experiência do viajante nas ilhas do arquipélago da Madeira. A apresentação do segundo capítulo do “Outdoor Stories”, projeto realizado pela Associação de Promoção da Madeira e protagonizado pelo Francisco Lufinha, recordista mundial de kitesurf, tem, desta vez, como objeto a ilha do Porto Santo, e como narrativa todos os incríveis momentos de lazer que nela se podem viver em família, durante todo o ano.

Além disso, estão previstos momentos de conversa diários, com um painel de ilustres convidados, entre eles Francisco Pita, Lídia Monteiro, Ricardo Florêncio, Inês Mendes da Silva, Luís Araújo, Cláudia Vieira e Lourenço Ortigão, sobre temas como turismo, sustentabilidade e futuro.