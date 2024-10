No Dia Mundial do Acidente Vascular Cerebral (AVC), que se assinala a 29 de Outubro, os SMM – Serviços Médicos de Urgência, em parceria com a Câmara Municipal de Machico, levarão a cabo uma campanha de prevenção de doenças cardiovasculares gratuita.

Entre as 9h30 às 17h, os interessados poderão deslocar-se até ao Largo do Município e realizar os respetivos rastreios.