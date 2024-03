O antigo deputado do PS na Assembleia da República criticou duramente Paulo Cafôfo, aproveitando o resultado eleitoral de ontem, mas relembrando factos passados.

“Paulo Cafôfo, o homem que abandonou três dos seus vereadores a meio do primeiro mandato na Câmara do Funchal; que abandonou a Câmara a meio do seu segundo mandato para concorrer a presidente do PS e às eleições regionais na ambição de liderar o governo; que depois abandonou a Assembleia Regional e a liderança do partido porque não obteve os resultados pretendidos; que de regresso ao seu lugar de professor no Campanário apanhou uma boleia para Secretário de Estado; que usou um fantoche para lhe preparar o lugar para presidente do PS em 2016 e que durante a sua promenade como Secretário de Estado das Comunidades deixou na liderança do PS/M um avatar que lhe abriu as portas assim que o Governo da República se demitiu. Este indivíduo é o mesmo que hoje atribui a sua derrota a uma “onda” de magnitude nacional. Uma ‘onda’ que apresenta um quase empate enquanto que na Madeira o partido que lidera passa de 3 para 2 deputados.

Este sujeito ainda tem a lata de dizer que vai continuar e quer apresentar-se às eleições regionais.

Não percebe que o povo não é estúpido e já lhe descobriu a careca. Em vez de, perante uma situação de fragilidade e convulsão do PSD madeira, ter-se apresentado como uma alternativa válida e capturado os votos dos descontentes, deixou isso nas mãos do Chega. Por favor indiquem o caminho do Campanário a esse senhor.”