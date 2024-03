O líder do grupo parlamentar do CDS congratulou-se hoje, em comunicado, com a tomada de posse do presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, como presidente da Conferência das Assembleias Legislativas Europeias, (CALRE).

Lopes da Fonseca destaca o facto de pela primeira vez na história da autonomia da Região um Presidente do parlamento regional liderar este importante organismo europeu. De Portugal, apenas a Região Autónoma dos Açores tinha presidido, por uma vez, a Conferência das Assembleias Legislativas Europeias (CALRE).

“Este reconhecimento por parte dos parlamentos europeus, pela pessoa do José Manuel Rodrigues, é a constatação do valor que lhe é reconhecido pelos parceiros das 72 Assembleias Legislativas Europeias e um enorme orgulho para todos os madeirenses, em particular, os militantes e simpatizantes do CDS”, sublinha o comunicado.