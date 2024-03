Bom dia!

- Na Feira do Livro do Funchal, na Placa Central, pode assistir a lançamentos de livros, sessões de autógrafos e ouvir música ao vivo.

* 10h30: a ‘Biblioteca vai à cidade’ com a equipa do serviço educativo da Direção Regional de Arquivo e Biblioteca da Madeira.

* 15h00: ‘O Velho a Preto e Branco na Aldeia das Cores’, com o Departamento de Educação da CMF.

* 16h00: apresentação do livro ‘Adolescer é fácil #sé que não’, de Catarina Furtado e Rita Aleluia

*17h00: apresentação do livro ‘Cantinhos Populares Portugueses’, de Tiago Pinto, Naidea Nunes com Marianna Pacifico

*18h00: lançamento do livro ‘Insulana’, de Teresa Nascimento com Rui Carita

* 20H00: concerto Emmy Curl e Xarabanda

- A Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos da Região (ARPIRAM) realiza uma iniciativa às 11h00, na Rua Dr. Fernão de Ornelas, sobre os direitos dos reformados.

- Às 11h30, no Comando Regional da Madeira, no Campo da Barca, a PSP recebe novas viaturas, entregues pela Região. O presidente do Governo Regional marca presença.

- O salão nobre do Conservatório recebe, às 16h30, a apresentação do concerto solidário cujas verbas reverterão, na íntegra, para a Delegação Regional da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

- Às 17h00, no Espaço Geração Imaculado, a inauguração da exposição ‘Mulheres do Mundo’, dos alunos da Escola Bartolomeu Perestrelo, e a apresentação da Feira da Mulher.

- No Gabinete Técnico das Zonas Altas (GTZA), em Santo António, decorre às 17h30 a entrega de projetos urbanísticos a famílias carenciadas das Zonas Altas.

- Pelas 18h30, na Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, participa na cerimónia de entrega de 287 certificados e diplomas a jovens e a adultos que concluíram com sucesso ações de formação neste estabelecimento de ensino.