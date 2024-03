Bom dia! É quinta-feira!

* Na Feira do Livro do Funchal, na Placa Central, pode assistir a lançamentos de livros, sessões de autógrafos e ouvir música ao vivo.

- 10h30 - apresentação do livro ‘Casa Pequenina - A História do Laço Azul em Poesia’, de Natália Bonito

- 12h30 - sessão de autógrafos com Adérito Jesus Gouveia, no stand JMR/Mundo Latino

- 15h00 - espetáculo ‘Doce Gotinha’, de Catarina Furtado e José Pedro Gil

- 15h30 - sessão de contos ‘Entre Letras e Notas’, com Carlota Nóbrega e Tatiana Carvalho

- 17h00 - animação itinerante com Marta Garcês

- 17h00 - lançamento do livro ‘Vidas (Des)conhecidas: Ricardo Velosa de José Viale Moutinho’, com Carlos Diogo e Ricardo Velosa

- 18h00 - sessão de autógrafos com Ricardo Velosa, no stand CMF

- 18h00 - conversa: Clube das Mulheres Escritoras: Existe uma essência feminina na Literatura? com Cláudia Lucas Chéu, Lídia Praça e Valentina Silva Ferreira

- 19h00 - sessão de autógrafos com Cláudia Lucas Chéu, Lídia Praça e Valentina Silva Ferreira, no stand Rota dos Livros

- 19h00 - espetáculo ‘Doce Gotinha’, de Catarina Furtado e José Pedro Gil

- 20h00 - concerto transversal: Viae Libertis, com António Plácido, Jorge Maggiore, Miguel Apolinário, Slobodan Sarcevic, Ricardo Dias e Marta Faria

*A reunião ordinária da Câmara Municipal de Santa Cruz vai começar às 9h00, no salão nobre do edifício Paços do Concelho, com 6 pontos em agenda para apreciação e votação.

* Terá lugar hoje, às 9h30, a reunião do executivo da Câmara Municipal do Funchal. As declarações no final da reunião estão previstas para as 12h00.

* O secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, realiza uma visita de trabalho, pelas 10h00, ao Centro de Saúde do Bom Jesus, no âmbito do rastreio do cancro colorretal.

* O presidente da ALRAM, José Manuel Rodrigues, toma posse pelas 11h00, como presidente da Conferência das Assembleias Legislativas Regionais Europeias, CALRE. A transferência da Presidência será feita por Rachid Madrane, atual presidente da CALRE e presidente do Parlamento de Bruxelas.

* A Região Madeira da Ordem dos Engenheiros, através do Colégio de Engenharia Eletrotécnica, organiza pelas 17h30, na sede regional, uma Tarde de Engenharia sob o tema ‘Cibersegurança nas Redes SACE - Sistemas de Automação e Controlo de Edifícios’.

* Pelas 18h00, acontece a apresentação oficial das novas instalações da International Sharing School, que ficará situada no recuperado Seminário da Encarnação do Funchal, antiga escola Bartolomeu Perestrelo. A cerimónia de apresentação será no Centro de Congressos da Madeira, e é de entrada livre aberto ao público.

* O secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, participa na cerimónia comemorativa do 458.º aniversário da freguesia de São Gonçalo. Pelas 18h00, realiza-se a Eucaristia na Igreja Paroquial de São Gonçalo, seguindo-se pelas 19h30 a sessão solene e cerimónia de homenagem.

* A sessão solene de abertura da conferência ‘Think+ 2024 International Conference on Creativity, Global Inclusion and Smart Destinations’ acontece a partir das instalações do ISAL, pelas 19h00. O presidente da ALRAM, José Manuel Rodrigues, participa, como orador.

* Hoje e amanhã sobe ao palco o espetáculo ‘Mortal Loucura’, a partir de ‘Os Suicidas’, de Lola Arias, protagonizado pelos alunos do 1.º ano do Curso Profissional de Artes do Espetáculo - Interpretação do Conservatório, com orientação do professor João Paiva. Este espetáculo, que decorrerá no Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos, terá a sua estreia pelas 20h30 de hoje, com repetição amanhã pela mesma hora. A entrada é gratuita.