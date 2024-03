Bom dia!

- Às 9h30, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal (CCIF), a sessão de abertura do I Fórum do Pão, seguida do Life Cooking e palestra com o chef Otávio Freitas.

- Prossegue a Feira do Livro do Funchal, situada na Placa Central, Avenida Arriaga. O evento anual, este ano a 50ª. edição, é ponto de encontro e harmonia artística, com contos, sessões de autógrafos, teatro, cinema e música.

As portas abrem às 10h00, com uma sessão de contos ‘Uma Viagem pelo Mundo da Emoções’ com a biblioteca Municipal de Câmara de Lobos.

* 14h00, apresentação do livro ‘Cravos de Poeta’, de José Ramada com José Abel Mendes

* 17h00, lançamento do livro ‘Ganda Livre’, de Luís Lobos Pimenta e Rosa Moniz

* 20h00, concerto com o músico madeirense Tiago Sena Silva.

- Pelas 11h00, a cerimónia comemorativa do 31.º aniversário do Comando Operacional da Madeira (COM).

- Tem início às 11h30, no porto do Caniçal, a visita do secretário regional da Economia, Mar e Pescas, Rui Barreto, à obra de melhoramento e ampliação daquela infraestrutura portuária.

- Às 12h00, na ala de conferência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, vai decorrer uma conferência sobre o Rastreio do Cancro Colorretal nos Grupos de Risco, no âmbito da Campanha ´Março Azul’.

- O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita, às 15h00 as instalações da Casa de Acolhimento Aconchego, na freguesia de Água de Pena, Machico.

- A cerimónia de entrega de bag-in-box aos produtores de sidra de São Roque do Faial está agendada para as 19h00, com a presença da secretária regional da Agricultura e Ambiente, Rafaela Fernandes.

- Pelas 20h00, no Boutique Hotel, as conclusões do Conselho Regional do CDS-PP.