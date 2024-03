O JPP promoveu uma iniciativa hoje na Assembleia Legislativa da Madeira onde abordou o tema das listas de espera.

Élvio Sousa, porta-voz da iniciativa, recordou a entrevista do coordenador da unidade de emergência em saúde pública da Madeira, Maurício Melim, em maio de 2023, quando este afirmou o seguinte: “seguramente, quando um cidadão precisa de uma consulta e essa consulta chega ao fim de 3 ou 4 anos, quando uma pessoa precisa de uma cirurgia e essa cirurgia chega ao fim de 8, 10 anos, nós não estamos a promover saúde“.

“Passados breves meses a situação não mudou. Tendo o JPP obtido os dados das listas de espera de 2023, após intimação judicial, chegamos, uma vez mais, à infeliz conclusão que, por exemplo, a lista de espera para consultas subiu 47% e a dos exames de diagnóstico mais de 80%”, lamentou o parlamentar.

“Esta realidade reflete um falhanço governativo, uma clara falta de soluções e um desrespeito pela vida dos cidadãos madeirenses”, criticou Élvio Sousa, destacando que entre 2022 e 2023, as listas de espera aumentaram em média quase 42%, com um aumento escandaloso de 80% nos exames de diagnóstico. “Este dado é alarmante e revela uma gestão ineficaz por parte do Governo de Albuquerque. O silêncio da comunicação social sobre esses números oficiais só agrava a situação, deixando milhares de famílias em sofrimento, à espera de consultas e cirurgias por anos a fio”, alertou o líder parlamentar do JPP.

“Na verdade, num ano, e depois do apagão deliberado para efeitos eleitorais, há mais 14 mil referenciações para consultas que em 2022 e mais 13 mil para exames. Dados oficiais recebidos do Governo”, em referência à documentação obtida pelo JPP por via judicial.

Para o líder do JPP, “o PSD e o CDS tentam esconder esta triste e pesada realidade, que deixa milhares de famílias em sofrimento, por estarem anos e anos sem resposta para a sua cirurgia, consulta ou exame. Além do mais não dispõem de informação sobre quanto tempo irão aguardar por um ato médico ou a sua posição na lista de espera, direitos fundamentais constantemente violados”.

O deputado JPP considerou que a “coligação PSD/CDS/PAN não tem soluções para contrariar esta triste realidade, e diminuir o desespero das famílias. Albuquerque anda, sempre, mais preocupado com os interesse pessoais e do partido do que com os madeirenses. Os programas existentes não estão a ser suficientes para combater esta triste realidade, antes pelo contrário estão a aumentá-la”.

“O JPP, por outro lado, assume aqui o compromisso com os madeirenses, caso venha a ser solução de governo, que tudo fará para que as listas de espera não façam desesperar os madeirenses no acesso ao bem mais precioso que é o acesso em tempo útil aos serviços de saúde, garantindo assim a sua qualidade de vida e das suas famílias”, concluiu Élvio Sousa.