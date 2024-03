Os doentes/utentes, sócios, colaboradores e descendentes até aos 14 anos do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro vão passar a ter à disposição um conjunto de benefícios na área oftalmológica.

Isto ao abrigo de um protocolo assinado com a Iconic Devotion, Lda, responsável pela Hawkers by Optimil, uma empresa de prestação de serviços oculares, consultas de optometria e de venda de óculos de vista e de sol, refere o núcleo em nota de imprensa.

“Benefícios que passam, no que diz respeito às lentes oftálmicas, pela oferta de consulta Optometria “Premium”, 50% em todos os aros e lentes progressivas, 30% de desconto nas lentes monofocais e 20% em todos os óculos de sol. Mas também por condições mais atrativas na aquisição de lentes de contacto, com a oferta de 5 dias gratuitos na compra de 1 pack de 30 lentes diárias, 15 dias gratuitos na compra de 1 pack de 90 lentes diárias, 1 mês gratuito na compra de 1 pack de 3 lentes mensais e 2 meses gratuitos na compra de 1 pack de 6 lentes mensais.

No âmbito deste protocolo, os beneficiários terão ainda acesso à comparticipação no valor de 150€ para crianças entre 1 e 14 anos (inclusive) e para seniores reformados com idade superior a 65 anos (ao abrigo das condições do apoio +Visão Criança e Visão Seniores).

O protocolo tem efeitos a partir de 1 de março e tem a validade de um ano”.