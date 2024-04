Lídia Albornoz revelou, em comunicado de imprensa, recusar integrar qualquer lista candidata às regionais de 26 de maio.

Em reação a notícias que davam conta que teria sido convidada para pertencer às listas do CDS-M, quis “esclarecer os militantes e a sociedade civil”

“Lamento e condeno veemente a discussão de supostos convites para cargos partidários e lugares em listas para atos eleitorais antes de o próprio Congresso Regional se reunir, debater as Moções apresentadas e eleger o seu futuro Presidente”, começou por referir.

Além disso, considera “que essa conduta em nada abona a favor de um Congresso que se pretende que seja o espaço privilegiado para o diálogo, para a pluralidade de ideias e, por conseguinte, para o sufrágio de cargos por quem de direito: os militantes do partido”, acrescentou.

Deste modo, informa, não irá participar nesse debate.

“E aproveito para anunciar que, na possibilidade de ser convidada para qualquer cargo e/ou lugar em listas para as Eleições Regionais, a minha resposta será irrevogavelmente negativa, pois isso iria contra os princípios que me têm guiado na política e que tenho defendido para o meu partido”, asseverou.

“Se o fizesse, não só estaria a trair a minha consciência, como também estaria a lesar confiança dos muitos militantes que me demonstraram o seu apoio e que depositaram em mim a confiança de defender os valores democráticos do partido. Os mesmos militantes que me transmitiram o seu desejo de mudança e de rompimento com o passado recente do partido”, justificou.

Ainda assim, “apesar dessa recusa”, afiança que estará “ao serviço do partido, através de outros contributos, como acontecerá com a apresentação de uma Moção de Estratégia Sectorial em Congresso e dando continuidade ao trabalho” realizado enquanto presidente da Concelhia de Santa Cruz.

“Por último, reitero o meu desejo de que este Congresso decorra em harmonia em preceito com os princípios democráticos”, rematou.