José Manuel Rodrigues, líder do CDS/PP-Madeira, na apresentação dos candidatos, que se realizou ao fim da tarde de hoje, no Hotel Barceló, elogiou a competência, dedicação e determinação dos homens e mulheres que compõem a sua lista.

“Devo dizer que é com orgulho que apresento esta lista de candidatos do CDS às próximas eleições, e já apresentei muitas. Na sua profissão ou no desempenho de funções públicas, são pessoas trabalhadoras, íntegras, com provas dadas, capazes de servir com competência a Madeira e os madeirenses no lugar que o povo escolher”, referiu.

O líder centrista lembrou que “no meio de toda esta balbúrdia política, o CDS foi o único que teve sentido de responsabilidade, o único partido que percebeu o elementar: quando o povo não dá maioria a um só partido, está a transmitir a mensagem de que quer diálogo e consenso para dar estabilidade e governabilidade à nossa terra”.

E depois de elencar um rol de prioridades que o partido considera fundamentais para a Região, os madeirenses e porto-santenses, José Manuel Rodrigues diz que o CDS quer “devolver a todos o orgulho de ser madeirense. Os madeirenses andam com o orgulho ferido, estão descrentes, tristes, zangados, e mesmo revoltados com o que se tem passado na nossa terra, e têm toda a razão”.

Considera ainda que “precisamos de ampliar a nossa autonomia, de regenerar a política, de ter mais ética e transparência na governação, precisamos de mais responsabilidade e de menos instabilidade”, relembrando que o seu partido tem “candidatos competentes, pessoas de confiança, cidadãos com provas dadas em missão de serviço público”.

“Servir a Madeira e os madeirenses foi sempre o nosso caminho. Este será sempre o rumo do CDS”, concluiu.