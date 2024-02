Legislativas 2024: PTP questiona utilidade do Instituto de Habitação

A candidatura do PTP, com Raquel Coelho à cabeça, lamentou hoje as opções dos governos da República e Rregional em matéria de políticas de habitação e questionou a utilidade do Instituto da Habitação “se não constrói habitação pública”.

“O Estado delegou nos privados a responsabilidade da habitação, quando esse é um direito constitucional que devia ser garantido pelo Estado antes de tudo. O sector privado quer o seu lucro, estas são as regras do mercado, quem devia ter garantido habitação a preços acessíveis é o Estado”, defende a candidata.

Raquel Coelho também criticou o IMI, que consideira “um imposto injusto que põe em causa um direito fundamental”.

“Se o Governo Regional não canaliza dinheiro para a construção de habitação social e a custos controlados para que serve o Instituto de Habitação só para consumir ainda mais recursos”, sublinhou, exigindo “mais recursos públicos para a habitação e menos para a corrupção”.

Na opinião da candidata do PTP, “o Estado não pode diabolizar o turismo, o investimento estrangeiro, o alojamento local, ou a construção de luxo”.

“Ainda bem que existe procura no mercado desse segmento, é a única indústria que temos na Madeira, temos é que garantir oferta pública para equilibrar o mercado”, defende.