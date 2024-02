António Fernando Santos, do NOS Cidadãos, defendeu hoje como primeira prioridade, se for eleito, a resolução do problema da habitação, porque “é o problema número 1” dos madeirenses, em especial dos jovens.

Mostrando-se preocupado com a evolução demográfica, o cabeça de lista defendeu vários incentivos para que os jovens não emigrem e as famílias tenham mais filhos.

António Fernando Santos advogou também um reforço financeiro para os profissionais da saúde “Quem trabalha, por exemplo, na saúde devia ter um subsídio de risco. Há tanta gente que o tem e não faz quase nada, porque é que os profissionais da saúde não o têm?”, questionou.