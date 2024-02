Uma visita à sede do Conselho Regional da Ordem dos Advogados, no Funchal, foi uma das iniciativas de campanha da candidatura do CHEGA-Madeira, esta terça-feira.

Durante a manhã, militantes visitaram o Mercado de Câmara de Lobos e prosseguiram nos contactos com a população na freguesia de São Gonçalo.

De acordo com um comunicado enviado ao JM, “um dos assuntos que foi mais realçado pelo CHEGA nas iniciativas de hoje foi o que o partido vê como a conivência entre o PSD e o PS, partidos que acusa de serem situacionistas e contra as grandes reformas que o país precisa”.

“Ao longo das décadas, tem havido um enorme concluiu entre o PS e o PSD, não só para impedir que o país faça as reformas que tanto precisa em áreas como a Economia e a Justiça, mas também para garantir que aqueles dois partidos controlam os tachos e a redes de interesse que andam a sugar o país e a nos empobrecer”, declara Francisco Gomes, cabeça de lista do CHEGA à Assembleia da República.

Segundo o candidato, “os ataques e as críticas que o PS e o PSD fazem um ao outro não passam de conversa de campanha. Ao longo dos anos e em especial nos governos de António Costa, o PS não teve melhor aliado que o PSD, algo que continua. O PSD de Luís Montenegro é, e continua a ser, frouxo na oposição que urge fazer ao socialismo e não está minimamente preparado para resgatar o país do fosso para onde foi lançado por décadas de políticos incompetentes”.

Francisco Gomes considera que o que está acontecer nos Açores é uma “prova de que o PSD e o PS protegem-se um ao outro, pois não querem a mudança que o país precisa”.

“Na Região Autónoma dos Açores, à primeira oportunidade que tiveram, o PSD saltou para o colo do PS e vão tentar governar em bloco central. É bom que as pessoas vejam o que lá se está a passar para que concluam que o único partido que é capaz de travar o socialismo e por fim ao regime de compadrios e tachos de que o PS e o PSD tanto gostam é o CHEGA”, conclui.