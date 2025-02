Bom dia!

O Lar de Idosos de Câmara de Lobos está sem cuidados de enfermagem entre as 21h30 e as oito da manhã. Familiares de utentes mostram-se preocupados com eventuais emergências noturnas. Administração do espaço discorda da redução de profissionais de saúde, mas garante que cumpre as normas da Segurança Social. Secretaria da Inclusão opta pelo silêncio.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca 11 barcos perdidos em sete anos. Capitania do Porto do Funchal revela ao JM as ocorrências registadas desde 2017. No essencial, foram embarcações de recreio e de apoio a veleiros que estavam mal amarradas.

Saiba ainda que Leonel Silva está na lista para Assembleia. Miguel Albuquerque apresenta as suas escolhas para a lista, com 25 nomes garantidos. O presidente do município de Câmara de Lobos é a principal novidade entre os elegíveis.

Merece relevo nesta edição duas Ocorrências: Escondia droga no congelador sem a mulher saber; Camião a arder paralisou a via rápida.

Não perca ainda a Cultura com uma despedida. Morreu a poeta desobediente.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta quarta-feira!