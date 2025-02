A falta de habitação é um dos pontos essenciais na hora de os jovens madeirenses decidirem se assentam vida na Região ou se partem para fora dela. A conclusão é da coordenadora da juventude do Juntos Pelo Povo (JPP), Jéssica Teles, que hoje desenvolveu uma ação de pré-campanha eleitoral junto ao Complexo Habitacional de Água de Pena, em Santa Cruz, onde insistiu que o seu partido tem intenção de construir 500 casas por ano.

A candidata, colocada no 9.º da lista às eleições antecipadas de 23 de março, diz que a juventude, em particular, “está a pagar dez anos de ausência completa de construção de habitação pública, um fracasso monumental dos governos do PSD de Miguel Albuquerque e do seu aliado nos últimos cinco anos, o CDS”.

Para Jéssica Teles, PSD/CDS “são os únicos responsáveis pelos salários de pouco mais de 1.000 que são pagos aos jovens com formação académica e pela especulação imobiliária porque não equilibraram o mercado com o dever constitucional de construção de habitação pública.

“O Governo gaba-se dos recordes na economia e excedente de receita fiscal, mas um executivo sério e atento aos problemas da juventude e da população em geral, porque a classe média também não consegue comprar casa, usaria parte dessas receitas para construir mais habitação”, defende.