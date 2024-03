No âmbito do trabalho de proximidade que vem sendo feito com várias Juntas de Freguesia no sentido dar a conhecer as diferentes estratégias que foram criadas pelo Governo Regional para enfrentar os desafios habitacionais atuais, o conselho de administração da IHM - Investimentos Habitacionais da Madeira, através do seu presidente, reuniu hoje com o presidente da Junta de Freguesia de São Pedro.

João Pedro Sousa e Manuel Filipe debateram algumas soluções habitacionais para aquela freguesia, nomeadamente “ações com vista a promover o acesso a uma habitação mais acessível, e ainda a regeneração de alguns núcleos urbanos de São Pedro”, de acordo com uma nota enviada à redação.

Neste encontro, refere ainda o documento, “foram também abordadas questões relacionadas com a condição habitacional de algumas famílias residentes no Bairro do Hospital”.

Presentemente, conclui a missiva, “através de vários programas habitacionais, a IHM presta apoio financeiro a muitas famílias no pagamento das rendas, na reabilitação das suas casas degradadas, bem como no pagamento da mensalidade do crédito habitação, devido à subida das taxas de juro. Para as famílias que pretendam adquirir uma habitação, está também em vigor o PRAHABITAR – Aquisição, um programa que visa comparticipar, a fundo perdido, até 20 mil euros, a compra de uma habitação própria permanente”.