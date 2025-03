A Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria informou que concluiu a requalificação de três paragens de autocarro que passaram a estar sob sua responsabilidade, no quadro de um contrato interadministrativo celebrado com a Câmara Municipal do Funchal.

“As intervenções abrangeram duas paragens na Estrada dos Marmeleiros e uma na Estrada do Livramento, garantindo melhores condições para os moradores que diariamente utilizam os transportes públicos”, começa por observar o referido órgão autárquico em nota de imprensa.

“Além de uma melhoria estética significativa, foram resolvidos problemas estruturais em dois abrigos, eliminando infiltrações que causavam a entrada de água da chuva no interior das paragens”, sublinha-se no comunicado.

O presidente da Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria, Pedro Araújo, acompanhado pelo vogal responsável pelas obras públicas, Bruno Bento, visitou hoje as paragens requalificadas e na mesma nota, refere que esta ação enquadra-se numa estratégia mais abrangente da Junta de Freguesia, que tem vindo “a apostar na valorização do espaço público, através da recuperação de infraestruturas essenciais para a qualidade de vida da população”.