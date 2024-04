A Junta de freguesia de São Pedro ministrou uma formação sobre literacia financeira intitulada ‘Gestão do Orçamento Familiar’.

Segundo Manuel Filipe, presidente da Junta, trata-se de um contributo para melhorar o rendimento das famílias da freguesia, formação que se enquadra dentro da política social da mesma.

“Muitas vezes pensamos que a ajuda dada pelas Juntas se cinge a bens ou dinheiro, mas a verdade é que há outras formas de contribuir para aumentar o rendimento das famílias e esta formação é um exemplo disso”, referiu.

A este respeito, sublinhou que a Educação Financeira habilita as pessoas para serem consumidores conscientes. “A Literacia Financeira permite lidar com a crescente complexidade dos contextos e instrumentos financeiros”, acrescentou, considerando que as rotinas e as dinâmicas familiares em torno do orçamento familiar “são fundamentais para o bem-estar”.

“É crucial que as famílias tenham consciência da importância de saber gerir o seu orçamento familiar para que não faltem os bens essenciais no dia a dia aprendendo a distinguir o essencial do supérfluo”, afirmou.

Refira-se que esta primeira formação de 8 horas contou com a presença de cinco formandas e com o apoio do Instituto de Segurança Social da Madeira, parceiro desta Junta de Freguesia