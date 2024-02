Bom dia e bom domingo!

- Hoje é dia de muita animação na Festa dos Compadres em Santana. De acordo com o programa, a partir das 11h00, as Músicas do Arco da Velha vão animar visitantes e locais. Às 13h00, chega o cantor madeirense Ferdinando Barros com o seu reportório mais conhecido. Às 14h30, o cortejo folião percorre algumas ruas da cidade, segue-se o cortejo etnográfico pelas 15h00. O momento mais esperado, o Julgamento dos Compadres às 16h00.

- Entre as 14h45 e as 17h50, a paróquia do Curral das Freiras vai acolher a festa de São Francisco Marto, padroeiro dos Acólitos.

- No Campanário, às 15h00, a missa solene e procissão, em honra de São Brás.

- Às 17h00, no Teatro Baltazar Dias, o espetáculo “Da Irene, com amor” da Associação GATO - Grupo de Amigos do Teatro a partir de obras de Irene Lucília Andrade.