O partido Juntos pelo Povo reiterou hoje a importância da preservação da herança cultural e histórica que representa a música tradicional madeirense, recomendando ao Governo Regional a implementação do projeto que vem sendo discutido há vários anos, o Museu da Música Tradicional da Madeira. São muitos e de elevada qualidade os grupos musicais existentes na nossa Região que mantêm vivo tudo aquilo que ainda não foi possível “proteger”.

“A Madeira precisa de um espaço onde se reúnam recursos provenientes da recolha, inventariação e catalogação deste património material e imaterial com vista ao desenvolvimento de trabalhos científicos de etnomusicologia, antropologia, etnografia, história e sociologia, fruto destas experiências culturais. Mas também uma parte dedicada à origem dos instrumentos tradicionais madeirenses, várias salas para abordar os instrumentos, os aerofones, os cordofones e os membranofones, uma área dedicada às figuras importantes da música tradicional e um espaço para a música madeirense na atualidade e no mundo, com exposições”, lê-se em comunicado.

Patrícia Spínola, Vice-Presidente do Grupo Parlamentar do JPP, recorda que a Associação Xarabanda tem este projeto suspenso por falta de compromisso efetivo dos governantes.

“Ouvir música tradicional é associar-lhe vozes e rostos de um povo, quase sempre anónimo. Sem um espaço digno onde se possa guardar este património, onde se possa homenagear e preservar esse espólio inerente à música e aos seus instrumentos tradicionais, não será possível manter viva esta memória para sempre”, defende o JPP.