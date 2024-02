O Juntos Pelo Povo enviou hoje ofício à Administração da GESBA no sentido de visitar o novo Centro de Processamento da Banana em São Martinho. O objetivo desta visita, de acordo com um comunicado do partido, é ficar a par das inovações tecnológicas que este investimento, realizado com o dinheiro dos bananicultores, aportará em termos de eficiência no processamento desta importante produção agrícola regional.

“O JPP quer ouvir de viva voz os responsáveis da GESBA, esperando que esta visita seja esclarecedora das mais valias desta infraestrutura para uma comercialização que se quer a mais eficiente e lucrativa possível para os bananicultores, aqueles que, em primeira e última linha são o elemento determinante neste negócio. Sem produção não há negócio”, refere a mesma nota.

Por último, o JPP refere que quer ouvir também os responsáveis da GESBA, relativamente às críticas dos bananicultores ao funcionamento desta unidade de processamento da banana.