O JPP enviou um comunicado às redações onde detalha estar a ultimar o programa de governo que, também indicam, deverá ser apresentado muito em breve, albergando um conjunto de prioridades para a Madeira e para o Porto Santo.

“Julgamos ser este um momento decisivo, pois o JPP como movimento político nascido na Madeira é neste momento a solução de Governo. Temos experiência de governança, temos quadros, temos propostas, temos soluções para melhorar a vida das famílias e das empresas. Além do mais com um programa reformista nas áreas da Saúde, Agricultura, Economia, Habitação, Ambiente, Transportes e Custo de Vida, o JPP é o único projeto político madeirense sem donos a comandar a partir de Lisboa, e por isso é independente dos interesses centralistas”, afirma Élvio Sousa.

“Sinto, que alguns adversários já estão com medo de partidos a que chamam de “pequenos”, mas que na verdade, e com apenas três deputados, lideraram durante quatro anos a fiscalização e a oposição no Parlamento regional. Gostaria de recordar de forma veemente a esses mensageiros pretensamente messiânicos o seguinte: quem afundou e endividou o país foram esses partidos ditos “grandes”, com o agravante de terem colocado o Povo, as famílias e as empresas a pagar a irresponsabilidade financeira, e o desvario despesista. Os partidos não se medem aos palmos, e às vezes como costuma dizer o povo, quanto maior a ideia peregrina de grandeza, maior será a queda”, é rematado.