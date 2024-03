Discute-se a apreciação na generalidade do projeto de resolução, da autoria do PS, intitulado “ Reabilitação do Solar da Nossa Senhora da Piedade”.

Élvio Sousa (JPP), evocando a importância da reabilitação “desta quinta no Jardim do Mar”, afirmou que o imóvel continua a degradar-se, tendo-se, inclusivamente, já retirado bens de dentro da capela. “O que tem sucedido, infelizmente, tem sido uma deterioração daquele património que é naturalmente religioso, monumental, erudito e senhorial, mas que é património do povo está a ser negligenciado”.

“Estão a destruir os restos dessa Autonomia desse carácter singular e genuíno do povo insular”, advogou o parlamentar, aclarando que os exemplos são muitos.

Para Élvio Sousa, está claro que esta é a forma como “o PSD trata o património”.