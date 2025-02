O Juntos Pelo Povo exprime “o seu veemente repúdio pela forma como estão a ser tratados os idosos da Região em contexto de internamento em lares”.

Segundo o partido, que comentou a manchete de hoje do JM, a situação do Lar de Câmara de Lobos, onde não há enfermeiros durante o período noturno, é um exemplo da irresponsabilidade governativa e falta de consideração para com os cidadãos mais vulneráveis da sociedade.

“A situação denunciada por familiares de utentes e confirmada pela entidade gestora do lar de Câmara de Lobos, a Associação Atalaia Living Care, num órgão de comunicação social local, expõe a desastrosa gestão da Secretaria da Inclusão, que segundo a entidade gestora segue o estipulado pela portaria governamental e o modelo proposto e estipulado pela Segurança Social”, diz.

Os idosos do Lar de Câmara de Lobos têm os seus cuidados de saúde comprometidos por portarias do Governo e modelos propostos pela Segurança Social, passando para segundo plano o seu bem-estar. Resultado desta tenebrosa dinâmica, os idosos do lar ficam sem a assistência de profissionais de saúde devidamente habilitados durante o período noturno para acorrer a qualquer situação emergencial que ocorra. Garante a Associação Atalaia que tem um enfermeiro de prevenção EM CASA. Caso ocorra alguma situação...

O JPP considera este um exemplo de uma governação que já não responde aos anseios e necessidades da população e despreza os mais vulneráveis, entregando os idosos às mãos das entidades privadas que gerem os lares, que na maioria das vezes encaram o idoso como um ativo num negócio que se rege pelo balanço das receitas e das despesas.

Perante este cenário, o JPP assume o compromisso perante os Madeirenses e Porto-santenses, de que, numa governação sob a sua alçada, os idosos serão tratados com a dignidade que lhes é devida e o respeito que merecem.