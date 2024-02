A candidatura do JPP à Assembleia da República esteve este domingo no Porto Santo para fazer eco dos constrangimentos associados à dupla insularidade e para garantir que com a sua voz livre, genuína e de causas, os problemas dos porto-santenses e madeirenses vão finalmente chegar à República.

Filipe Sousa acusou os sucessivos governos, que se têm dividido entre PS e PSD, de nada terem feito para resolver questões históricas relativas à mobilidade entre as duas ilhas e para acautelar os direitos da população.

O candidato do JPP, que esteve precisamente a ouvir os portossantenses nesta sua deslocação, deu o exemplo de vários problemas concretos relacionados com o transporte aéreo e marítimo.

Por exemplo, nos casos de doença, Filipe Sousa falou de um cidadão que teve necessidade de ser transportado pela Força Aérea para a Madeira, mas depois da alta teve de pagar do seu bolso para regressar a casa e junto à família: “pagou 130 euros do seu bolso, porque foi completamente abandonado. Aqui está um exemplo claro de que os Governos da República, que sempre oscilaram entre o PS e o PSD, não acautelaram esta dificuldades para os residentes desta ilha”.

Por outro lado, realçou que ouve o PSD criticar o PS ao nível nacional sobre esta matéria, mas esquece-se de também criticar o Governo Regional que na concessão da linha marítima deixa todos os anos os porto-santenses sem transporte marítimo no mês de janeiro, interrompendo a continuidade territorial. “Isto cria diversos problemas na vida privada e na esfera económica. Ainda há pouco um senhor falava-me que está a construir a sua casa e que no mês de janeiro as obras tiveram de parar porque os empreiteiros não tinham materiais, nem forma de os transportar para a ilha”, afirmou o candidato do JPP.

Filipe Sousa salientou que nem os Governos PS e PSD resolveram estes e outros problemas, nem os deputados na República, desses mesmos partidos, levaram estas preocupações aos centros de poder nacional. Um cenário que promete será alterado se a população der uma oportunidade à voz independente e de causas do JPP.