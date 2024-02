O grupo parlamentar do Juntos Pelo Povo informa, que deu ontem entrada, na Assembleia Legislativa da Madeira, de um voto de pesar pelo falecimento de José dos Reis Pestana Leão, uma figura icônica e respeitada da comunidade Porto-Santense.

Durante mais de seis décadas, José dos Reis Pestana Leão, conhecido carinhosamente como o “Mestre dos Gelados”, foi uma presença constante e amada no centro do Porto Santo. Sua famosa “lambeca”, com sabores característicos e inconfundíveis, tornou-se uma marca registrada da ilha dourada e uma parte essencial do quotidiano dos seus habitantes.

Para além do seu sucesso empresarial, José dos Reis Pestana Leão também se destacou pela sua participação cívica e pelo seu papel no desenvolvimento económico e associativismo da região. A sua contribuição foi tão significativa que, em 1 de julho de 2022, foi agraciado com a medalha/Insígnia Autonómica de Bons Serviços.

O JPP expressa as suas mais sinceras condolências à família e amigos de José dos Reis Pestana Leão, bem como à comunidade Porto-Santense, neste momento de luto e tristeza.