O JPP voltou, hoje, a colocar-se contra o teleférico do Curral das Freiras, o qual considera ser “um negócio ruinoso para as finanças da Região”, que “a investigação irá apurar”.

Palavras de Élvio Sousa, líder parlamentar do partido, que afirma que “o negócio Teleférico do Curral vai dar que falar”.

“Quase todas as semanas nos chegam elementos que mostram a tentativa de mostrar a viabilidade de um projeto com contornos pouco claros”, começou por afirma, nota nota publicada na sua página de Facebook, na qual congratulou o seu partido pelo trabalho de fiscalização realizado, com recursos aos tribunais, que permitiu “aceder ao estudo de viabilidade económica paga pelo Instituto de Florestas (que não dispõe, curiosamente, do parecer da Câmara de Lobos) e que mostra que a empresa pagará, apenas 2 mil euros de renda, 24 mil euros ao ano, mas que vai faturar 5,1 milhões ao ano”.

“Esse mesmo estudo de viabilidade mostra que o retorno do investimento será atingido em 18 anos, mas a concessão será feita a 60 anos, adensando a natureza ruinosa do projeto e a penalizar as finanças públicas”, acusa ainda.

Élvio Sousa aponta ser “compreensível” a legitimidade de haver vontades a favor e contra o projeto, garantindo que “a questão não é essa”, mas sim “a alegada negociata envolvendo testas de ferro, investimentos pouco claros, sociedades com rasto oculto, o envolvimento direto e carregado da Quinta Vigia, entre outros aspetos” que afirma não poder mencionar.

“Os estudos foram escondidos deliberadamente e não eram públicos. Da mesma forma que os previstos 5,1 milhões de receita ao ano, não constam dos proveitos da restauração e do parque aventura”, denunciou.

Mais aditou que, recentemente, noutro documento “ocultado deliberadamente pelo Governo” referente à proposta apresentada pela Inspire Capital Atlantic, a empresa revela que as acessibilidades, e em especial os parques de estacionamento sejam custeados pela autarquia de Câmara de Lobos e pelo Governo.

“Esta situação, vem contradizer a versão governamental de que o investimento seria única e exclusivamente privado, sem recurso a investimento público. Faltando quantificar o valor das expropriações dos terrenos. Desta feita, não haverá outro caminho senão apresentar todas as provas às entidades que investigam a natureza ofusca desse negócio”, exortou.