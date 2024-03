O JPP sublinhou hoje que continua a aguardar pela audição parlamentar às diferentes entidades ligadas ao projeto do teleférico do Curral das Freiras, isto depois de ter avançado a 3 de janeiro com um requerimento urgente nesse sentido.

“São já dois meses de espera pela audição parlamentar ao presidente do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza e dos representantes da empresa privada ‘Inspire Capital Atlantic’, vencedora do polémico contrato de concessão do Teleférico do Curral, num contrato de viabilidade económica e ambiental duvidosa, que tem a duração de 50 anos, a contar do início da exploração, renovável por mais 10 anos”, realça o partido, num comunicado divulgado esta tarde.

Entre as entidades que o JPP pretende ouvir na Assembleia Legislativa da Madeira estão a secretária regional com a tutela do Ambiente, Rafaela Fernandes, bem como o presidente do IFCN, Manuel Filipe. Além destes, o partido pediu ainda para ouvir a empresa de contabilidade ‘Opção Divina, Lda.’, autora do Estudo de Viabilidade Económico e Financeira do Teleférico e Parque Aventura do Curral das Freiras e a empresa que ganhou a concessão de 60 anos, a ‘Inspire Capital Atlantic’.

“Dada a importância e urgência destas auscultações, num negócio de concessão envolto em contornos pouco claros, e que pode resultar em mais um negócio ruinoso para a Região, foi dado conhecimento a todas as bancadas parlamentares nesta data”, relembra o partido.

“Foi com surpresa e desagrado que o JPP assistiu a uma recusa do Parlamento em ouvir a secretária regional do Ambiente e a empresa de contabilidade autora do Estudo de Viabilidade Económico e Financeira deste projeto, com os votos contra do PSD, sem que existisse qualquer justificação para este secretismo em torno deste negócio ruinoso que coloca em causa a sustentabilidade das finanças regionais, bem como a preservação da biodiversidade local.”