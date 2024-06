O JPP afirmou, em comunicado, que o Governo Regional “continua a lançar o medo na população”, hoje em particular nas ajudantes domiciliárias, ao noticiar que estas profissionais têm o complemento em risco com a não aprovação do orçamento regional.

É “mais uma falsidade do Governo de Miguel Albuquerque que, sem capacidade de assegurar uma maioria parlamentar, usa o clima do medo, num total desrespeito por estas profissionais, faltando à verdade dos factos”, refere a informação do partido enviada à imprensa.

É inquestionável a importância das ajudantes domiciliárias no apoio aos idosos, principalmente àqueles que não têm qualquer suporte informal. Aliás, o JPP tem proposto ao longo dos anos a contratação de mais profissionais exatamente pelo excesso de trabalho a que estão sujeitas e pela escassez de recursos humanos. Inclusive, foi com o JPP que se iniciou a discussão que permitiu regularizar o número de horas de trabalho de todas as ajudantes domiciliárias para as 35 horas semanais, quer as da Segurança Social, quer as das IPSS.

Na nota assinada pela presidente do partido, Lina Pereira, o JPP refere que o complemento hoje colocado em causa por Ana Sousa, secretária regional da Inclusão, “já é atribuído pelo que, manter-se-á exatamente igual, pois o valor disponível em orçamento mantém-se, mesmo que em regime de duodécimos”. “O mesmo acontece, por exemplo, com o complemento atribuído aos assistentes operacionais do SESARAM que continua a ser pago, mensalmente, a estes profissionais”, acrescenta.