No decorrer de uma atividade junto à população do Funchal realizada hoje, o líder do JPP, Élvio Sousa, denunciou um caso que considera “alarmante” de uma pessoa que aguarda alegadamente por uma cirurgia há duas décadas.

O JPP afirma que Élvio Sousa recebeu a informação, “devidamente comprovada”, por parte de um utente que atestou “estar há 20 anos em lista de espera” para uma cirurgia. “Esta é uma situação extremamente triste, para não chamar uma grande uma grande irresponsabilidade da gestão do SESARAM”, apontou o líder do JPP.

Seguindo suas declarações, Élvio Sousa apontou a solução. “O JPP precisa de dar uma esperança aos cidadãos da Madeira como partido responsável para ir para o Governo e resolver estas situações, que se resolvem-se com eficiência, com transparência, com eficácia, com uma remuneração digna dos profissionais de saúde e algo tão simples como reduzir a despesa e poupar dinheiro, e fazer uma articulação transparente e auditada com o setor privado”, declarou.

O parlamentar questionou ainda: “como é que nós podemos confiar em dois governantes, Miguel Albuquerque e Pedro Ramos, que deixam durante 20 anos uma pessoa à espera de uma cirurgia? Isto é inqualificável, isto não pode acontecer!”.

“É muito triste ter conhecimento de uma pessoa que perdeu o emprego e perdeu qualidade de vida à espera de uma pequena cirurgia há 20 anos. Uma situação que, neste caso em concreto, impediu-a de trabalhar. E para quem diz que isto é pegar nos números num ato meramente político e oportunista, o diretor do Hospital do Funchal, ainda há pouco tempo, disse que estão 37 mil madeirenses à espera de uma consulta”, recordou o secretário-geral do partido.

“Tem que haver uma solução rápida e eficaz para estes casos de madeirenses que esperam e desesperam. E a solução, neste momento, está com o JPP e não com PSD, CDS ou com o PAN, em avançar com um programa eficiente e eficaz de articulação transparente com o privado, para sanar este tipo de soluções, sem qualquer tipo de “muralha” ideológica”, concluiu Élvio Sousa.