O JPP considera que o atual subsídio social de mobilidade “revelou-se um fiasco do PSD” e defende que este modelo deve ser repensado, quer para as viagens por via aérea como por via marítima.

“É tempo de devolver a tranquilidade aos madeirenses e porto-santenses sempre que queiram viajar”, pode ler-se num comunicado, assinado pelo líder parlamentar do partido, Élvio Sousa. “O JPP entende que a questão do reembolso tem de ser retirada da equação do cidadão, passando-a, isso sim, para quem lucra com a operação, ou seja, as transportadoras aéreas. Elas é que têm de se entender com o Governo na questão dos reembolsos. Já se sabe que este, muitas vezes, demora a pagar, mas para as transportadoras é uma espera que compensa. Ao consumidor que precisa, por motivos vários de viajar, caberá apenas pagar os 86 euros, ponto.”

O JPP insiste que “não pode ser sempre o ‘elo mais fraco’ desta cadeia de eventos a ter de arcar com o ónus mais oneroso da questão”. “Urge assim, mudar de paradigma no que concerne ao modelo de subsídio social de mobilidade, de forma a que, de uma vez por todas e sem crises cíclicas, os madeirenses e porto-santenses possam viajar sem terem de ir para os CTT receber reembolsos.”