O JPP considera que o arrendamento do porto do Caniçal é uma “pechincha”, atendendo ao estudo realizado pela EGIS PORTS, conforme revelou hoje Élvio Sousa, em conferência de imprensa realizada na Assembleia Legislativa da Madeira.

“Em 2023, Sérgio Marques afirmou nesta casa e cito, que “a situação portuária que se arrasta há trinta anos, consubstancia um claro sinal de favorecimento objetivo de um grupo, neste caso o Grupo Sousa”, uma situação que nos últimos anos tem sido silenciada e branqueada por alguma comunicação social, assim como também o tema do gás, do mesmo ramo empresarial”, constatou o porta-voz da iniciativa.

O líder do JPP refere que “os alegados favorecimentos e as teias que envolvem a falta de concorrência nos portos têm levado o JPP a investigar a fundo, e a revelar aquilo que muitos têm medo. O próprio Governo Regional PSD/CDS reconheceu que aquela operação é um monopólio de facto, e que também beneficiou da isenção dos 4 milhões pelo fim da TUP carga (que foi feita 3 dias após ser conhecida a lista unitária dos concorrentes do Ferry)”.

“Na verdade, o Estudo mandado elaborar pelo Governo Regional da Madeira, que custou 56 500 € (a 25-05-2016 pela APRAM), denominado “Estudo de Enquadramento Jurídico para a Exploração do Porto do Caniçal – EGIS PORTS”, disponível no portal da transparência em (https://juntospelopovo.pt/processo-ferry/), revela que o Grupo Sousa deveria estar a pagar à Região 4 milhões de renda anual, e não um preço de saldo de 470 mil euros”, apontou Élvio Sousa.

“Esta é uma situação que tem de ser aclarada e investigada”, revelou Élvio Sousa, para quem as “decisões tomadas “terraplanam” as recomendações do referido estudo, pois o mesmo recomenda a concessão e o Governo Regional opta pelo licenciamento”.