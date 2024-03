A candidatura do Juntos pelo Povo (JPP), à Assembleia da República esteve esta manhã nas Figueirinhas, Caniço, para chamar a atenção para as dificuldades que as famílias sentem relativamente aos maiores custos com a habitação.

Algo que Filipe Sousa fez questão de frisar tendo como paralelo o arquipélago como melhor destino insular.

O cabeça de lista do JPP pelo círculo eleitoral da Madeira à Assembleia da República fez questão de salientar, alegando que o Governo Regional “apregoa ser o melhor destino insular do mundo, e que possui uma economia que gera riqueza”.

Filipe Sousa diz que tem sido uma riqueza distribuída por meia dúzia.

“Dados oficiais dizem que um terço da população madeirense está no limiar da pobreza ou em risco de pobreza e exclusão social. São cerca de 80 mil madeirenses e porto-santenses nesta situação”, elaborou.

“São famílias que me abordam e dizem não ter dinheiro suficiente para pagar os estudos dos filhos, que não têm dinheiro disponível para pagar as contas no fim do mês. São também pequenas empresas que têm de fazer opções entre pagar os fornecedores de bens ou então pagar os salários. Ou seja, é toda uma classe média que está completamente sobrecarregada de impostos”, sustentou, destacando que, a seu ver, o Governo Regional não mostra preocupação perante esta situação.

“O JPP não tem soluções milagrosas, mas queremos e temos a vontade de levar à República estes problemas. Ainda ontem uma senhora falava-me que vê tanto o PS como o PSD vir agora dizer que vamos ter, de uma vez por todas, a ligação marítima entre as ilhas e o continente, a prometer que os madeirenses vão finalmente apenas pagar o subsídio de mobilidade. Mas tudo isto já se ouve há vários anos”, realçou dizendo que a guerrilha política entre PS e PSD tem tido como resultado o constante aumento do custo de vida para a população. “Ainda há bem pouco tempo foi apresentada pelo JPP uma proposta na Assembleia Legislativa da Madeira que visava a redução do IVA nos bens essenciais, nomeadamente eletricidade e gás. Estes partidos que nos representam na República um votou a favor e outro absteve-se. Mas na República, agachados ao poder central, votaram contra. Portanto, são estas situações e estes exemplos que fazem com que os problemas sociais persistam e aumentem”, considerou.

O candidato, no mais, vincou que as ações de despejo a nível nacional ultrapassam já os 15% e na Região não são inferiores. “Ainda esta semana uma família chegou ao pé de mim a chorar porque os filhos não conseguiram fazer face ao aumento da prestação do empréstimo ao banco e tiveram de devolver a habitação e regressar à casa dos pais. Este é um flagelo que urge resposta por parte dos governantes”, concluiu.