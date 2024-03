Na passada quinta-feira, a Juventude Popular da Madeira esteve reunida com a coordenadora regional do SINTAP Madeira e presidente da UGT Madeira, Leonilde Cassiano, num encontro no qual foram discutidos os maiores desafios dos jovens no mercado de trabalho.

De acordo com uma nota da juventude partidária do CDS, durante a reunião ficou frisada a necessidade e importância de estabelecer acordos com as empresas públicas regionais e municipais de forma a combater a precariedade laboral. Este assunto surge perante a ausência de direito a uma carreira e a progressões em muitas das empresas em que o Governo Regional é o acionista maioritário, refere.

Perante o facto de ainda existir precariedade na função pública, sob diferentes formas das anteriormente sujeitas a programas de regularização de precários, a JP Madeira junta-se ao SINTAP e UGT na defesa de um novo programa de regularização de precários na administração pública.

Os jovens populares aproveitaram a reunião para promover o conhecimento relacionado com os direitos laborais dos jovens e demais trabalhadores, para que os mesmo sejam pró-ativos, e contribuam para auto-regulação e auto-fiscalização do mercado de trabalho.

“A Juventude Popular reforça, promove e saúda o trabalho e papel da atividade sindical, em especial, o trabalho desempenhado pelo SINTAP e UGT, na promoção, defesa e consciencialização dos jovens trabalhadores em relação aos seus direitos laborais”, ressalva a mesma nota.

De acordo com os jovens centristas, é com o combinar de sinergias, dos sindicatos, das forças políticas, responsabilidade social das entidades empregadoras e ainda da consciência e conhecimento dos trabalhadores que será possível combater os abusos no mercado de trabalho e assim estabilizar as relações entre empregadores e trabalhadores, e desta forma garantir as condições mínimas e necessárias para que se possa aumentar a produtividade e condições de vida na região.