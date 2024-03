O Serviço Municipal de Proteção Civil do Funchal realizou hoje o ‘Roteiro dos Agentes de Proteção Civil’, uma iniciativa no âmbito das comemorações alusivas ao Dia Internacional da Proteção Civil, que contou com a presença do vice-presidente da CMF, Bruno Pereira.

Vários alunos do 1.º e 2.º ciclos tiveram a oportunidade de conhecer as funções dos Agentes de Proteção Civil do Funchal, através de um itinerário pedonal.

Numa nota enviada à redação, é referido que “93 alunos, do 3.ºano ao 5.º ano, advindos da EB1/PE do Boliqueime, da EB1/PE do Areeiro e Lombada e da Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva (Escola da Levada) visitaram, em horários distintos, as instalações da Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal, da Guarda Nacional Republicana, da Autoridade Marítima Nacional e da Polícia de Segurança Pública, onde conheceram as valências dos Agentes de Proteção Civil”.

O ‘Roteiro dos Agentes de Proteção Civil’ previa visitas com a duração máxima de 30 minutos, nos horários compreendidos, de forma a permitir a visita a todas as entidades envolvidas no circuito.