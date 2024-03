Bom dia!

- Arranca às 9h30, na Assembleia Legislativa da Madeira, a sessão do Parlamento dos Jovens – ensino secundário.

- Pelas 11h00, no Convento de Santa Clara, no Funchal, vai decorrer a assinatura de contratos-programa com as Casas do Povo da Região. O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, preside à cerimónia.

- Às 11h00, o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, recebe uma delegação da Associação de Jovens Empreendedores do Atlântico.

- O Parque Empresarial de Machico recebe, às 12h00, a apresentação de um novo investimento naquele espaço. O secretário regional da Economia, Mar e Pescas, Rui Barreto; o presidente da Câmara Municipal de Machico, Ricardo Franco; e o presidente da Madeira Parques Empresariais, Gonçalo Pimenta, marcam presença neste acontecimento.

- A apresentação do livro ‘A Lapinha de Francisco Ferreira – O Caseiro’ está agendada para as 17h00, no Museu Etnográfico da Madeira, sito à Ribeira Brava, com a presença do secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus.