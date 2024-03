“Subordinado ao tema “Viver ABRIL na Educação: caminhos para uma escola plural e participativa”, decorreu hoje o ‘Parlamento dos Jovens’, com 14 escolas do ensino secundário representadas, e com a presença de Dinis Ramos, numa das suas últimas ações como deputado à Assembleia da República.

O também vice-presidente da JSD/Madeira alertou os jovens ‘deputados’ para a relativa juventude da democracia portuguesa no panorama europeu e, por conseguinte, para a necessidade da sua consolidação.

“A cativação dos jovens para a participação cívica faz-se com a aposta em quadros jovens, que são aqueles que vivem e conhecem os reais problemas da juventude, e com os quais os outros jovens mais se identificam, por um lado, e, também, por outro, nas novas plataformas de comunicação, cada vez mais consumidas em detrimento dos meios tradicionais”, defendeu.

Dinis Ramos entende que “se as novas gerações não encontram resposta aos seus problemas, afastam-se da participação eleitoral. E ao afastar-se da participação eleitoral são menos valorizadas pelo poder político”. No final do dia, quem sai a perder é a democracia”.

Dinis Ramos sublinhou ainda a crescente preferência por uma ligação direta do político ao eleitorado bem como a dificuldade de transição dos partidos tradicionais para as novas plataformas.

Daí, para o parlamentar, se justificar, entre outros motivos, “o crescimento brutal” neste domingo da força política que mais investiu nesta nova política, simultaneamente mais “comercial” e “familiar”, como se faz nos Estados Unidos. O deputado refere mesmo que “a única figura do PSD no país que se afirmou na transição para o novo quadro comunicacional, provavelmente pela sua dimensão internacional, foi Carlos Moedas”.

Na ocasião, o deputado social-democrata respondeu também às questões colocadas pelos jovens sobre o funcionamento da Assembleia da República, na sua dimensão fiscalizadora e legislativa, e também a perguntas sobre a situação política atual, com destaque para os temas ligados à universidade e ao emprego jovem.

Referindo a importância da representação no parlamento nacional, Dinis Ramos salientou que a que a JSD Madeira apresentou um conjunto de medidas como a criação de um “contingente Madeira” para os estudantes insulares nas residências universitárias do continente proporcional ao contingente de acesso ao ensino superior fora da Região, a mobilidade urbana gratuita, um regime de ligações aéreas com preços tabelados para estudantes, e um regime fiscal mais atrativo para as novas gerações, com um IRS máximo de 15% para os jovens até aos 35 anos.

“É fundamental que a JSD Madeira consiga para futuro assegurar representação parlamentar para defesa dos mais jovens. Uma defesa que com uma representação outra faixa etária, pelos motivos anteriormente invocados, como a falta de familiaridade com os problemas, não existe. A juventude não pode ser arredada dos centros de decisão pelo corporativismo da partidocracia em que vivemos”.

De referir que na sessão regional do Parlamento dos Jovens participaram 14 escolas do Ensino Secundário, tendo sido, posteriormente, eleitos para a sessão nacional os alunos que representarão a Madeira na sessão nacional na Assembleia da República.